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Общество

Более 10 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

10 767 жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса, в том числе 596 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В регионе 201 712 человек привились первым компонентом вакцины от коронавируса, 190 578 — вторым. Прирост за сутки составил 1450 и 964 соответственно.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области, как и по всей стране, фиксируется много летальных исходов. Он подчеркнул, что вакцинация — это самый надёжный способ защитить свои здоровье и жизнь.

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Более 10 тысяч жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса

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