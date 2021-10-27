Эксперты заявили об отсутствии в России летальных исходов при вакцинировании

09:36, 27 октября 2021, ПАИ

Ни одного летального исхода при вакцинировании от коронавируса не зафиксировано в России. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире Первого канала.

По его словам, нежелательные явления случаются бувально один на миллион. «В Российской Федерации в результате острой реакции на введение прививки [от коронавируса] не умер еще никто», – объяснил эксперт.

Кроме того Владимир Гущин сообщил, что имеющуюся в России вакцину не нужно подстраивать под каждый штамм. «Мы имеем данные когортного исследования, которые показывают, что эффективность защиты «Спутника V» от клинически выраженного ковида у нас 83%, эффективность защиты от госпитализации 90% и защита от смерти 95% - это новый дельта-штамм и его дочерние линии, которые циркулируют в Москве с июня этого года», – добавил он.