64 тонны белорусской минеральной добавки запретили к ввозу в Псков

09:41, 27 октября 2021, ПАИ

В Пскове на железнодорожной станции Псков-Товарный сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 64 тонны белково-минерально-витаминной добавки «БМВБ-6-п». Продукция, произведённая белорусским предприятием, используется для производства кормов для цыплят-бройлеров. Груз поступил в адрес псковского предприятия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что информация о составе кормовой добавки, которая зарегистрирована и указана в Государственном реестре кормовых добавок Белоруссии, не соответствовала данным, нанесённым на маркировочные этикетки. Кроме того, были нарушены указания Россельхознадзора – в состав добавки включена мясокостная мука без указания вида животных, от которых она получена. Сейчас Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела временные ограничения на поставки мясокостной муки от крупного рогатого скота из Белоруссии, как страны, не имеющей официального статуса МЭБ по губкообразной энцефалопатии КРС.

Выпуск 64 тонн белково-минерально-витаминной добавки запрещён, оформлен акт о возврате груза отправителю.