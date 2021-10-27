Псковская область получит отсрочку по выплате бюджетного кредита на 1,5 млрд рублей

10:31, 27 октября 2021, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания согласовали законопроект, предусматривающий заключение дополнительного соглашения о предоставлении региону отсрочки по выплате ранее полученного бюджетного кредита. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 октября.

Председатель комитета по бюджету Александр Братчиков уточнил, что проект внесен губернатором Псковской области Михаилом Ведерников.

Заместитель комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова рассказала, что в декабре 2020 года было заключено соглашение с Министерством финансов о предоставлении региону бюджетного кредита на 1,5 млрд рублей. Дополнительное соглашение продлевает срок гашения кредита до 2029 года, то есть регион получит отсрочку на 9 лет. Ставка составляет 0,1% годовых. Данная процедура установлена бюджетным законодательством.

Александр Братчиков констатировал, что очень здорово, что Михаилу Ведерникову удалось договориться о получении кредита и отсрочке по его выплате. Принятие закона позволит более спокойно и комфортно работать администрации в рамках принятия бюджета 2021 года и последующих периодов.

Члены комитета рекомендовали Псковскому областному Собранию принять проект в двух чтениях.