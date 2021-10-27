Владелец детского активити-парка в ТЦ Fjord Plaza оштрафована за несоблюдение коронавирусных ограничений

10:47, 27 октября 2021, ПАИ

Индивидуальный предприниматель — владелец детского активити-парка Kids Moll в торговом центре Fjord Plaza оштрафована на 40 000 рублей за несоблюдение коронавирусных ограничений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском районном суде.

Предприниматель не должна была допускать проведения досуговых массовых, развлекательных массовых мероприятий в детской комнате, однако на страницах в соцсетях детского парка были зафиксированы приглашения к участию в таких мероприятиях. В частности, проведение такого мероприятия было зафиксировано в Kids Moll 1 сентября.

Решение о наказании в виде штрафа было вынесено Псковским районным судом. Добавим, что ИП — владелец Kids Moll живет в Белгородской области, в суд не явился, как не явился и представитель предпринимателя.