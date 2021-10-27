Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

В Россельхозбанке псковичи могут оформить вклад и открыть накопительный счет по улучшенным условиям

До конца года Россельхозбанк предлагает улучшенные условия по вкладам. 25 октября стартовала акция «Весомый процент» по вкладу «Доходный» с возможностью размещения средств по ставке до 8% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на четыре года.

Специальное предложение будет доступно до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 180 дней, 1, 2 или 4 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по депозиту достигает 8% годовых в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальный размер депозита 3 000 рублей при открытии дистанционно и 10 000 рублей при обращении в офис банка.

Также банк запускает акцию по накопительным счетам «Моя выгода». Максимальная ставка по счету составит 8% годовых. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка 8% действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. Выплата процентов осуществляется в конце каждого месяца, что увеличивает общую доходность счета. При этом минимальный остаток на накопительном счете не установлен. Период проведения акции «Моя выгода» с 25 октября по 31 декабря 2021 года включительно.

«Надеемся, что псковичи и жители региона воспользуются новыми, привлекательными предложениями банка, которые принесут им доход и помогут в реализации планов, – комментирует директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. – Отмечу, что у наших жителей есть время проконсультироваться со специалистами банка и сделать правильный выбор - акции действуют до конца этого года». 

«Мы стремимся предлагать своим клиентам сберегательные продукты на выгодных условиях и поэтому запускаем сразу две новые акции «Весомый процент» по вкладу и «Моя выгода» по накопительному счету. По каждой акции предусмотрены свои условия, которые помогут клиенту не только сохранить, но и приумножить денежные средства. Сберегательные продукты РСХБ на новых выгодных условиях доступны клиентам как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисах банка. Мы рады предложить нашим клиентам еще более привлекательные условия по сберегательным продуктам», - прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

27 октября 2021

У жителей Псковской области осталось 5 дней, чтобы рассчитаться с долгами за электричество без пеней
26 октября 2021

У жителей Псковской области осталась неделя для оплаты долгов за электроэнергию без штрафов
26 октября 2021

На 65% выросла чистая прибыль банков России
22 октября 2021

Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%
22 октября 2021

Эксперты назвали регионы России с самой высокой средней зарплатой
21 октября 2021

Псковской области одобрен инфраструктурный кредит на 1 млрд рублей
17 октября 2021

Эксперт рассказал россиянам, когда лучше покупать доллары
15 октября 2021

Алексей Кудрин назвал достижением Правительства то, что Россия не уронила экономику в пандемию коронавируса

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...