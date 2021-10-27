Новая субподрядная организация приступает к строительству социального городка в Пскове

11:30, 27 октября 2021, ПАИ

Новая субподрядная организация приступает к строительству социального городка, который возводится в Пскове в рамках проекта «Старшее поколение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ход строительства социального городка в Пскове рассмотрели сегодня на рабочем совещании губернатора. На предыдущем совещании шла речь о том, что генеральный подрядчик вышел на объект, не рассчитав силы, в связи с чем было принято решение привлечь к работам ряд субподрядных организаций, чтобы нарастить темпы реализации проекта.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов сообщил, что на данный момент новая субподрядная организация уже приступает к работе. Идёт изучение объектов, на место прибыла бригада электриков. Субподрядчики, приступившие к работам ранее, также продолжают работы на территории социального городка.

На данный момент высокими темпами идет благоустройство прилегающей территории. При этом снизились темпы работ по монтажу водопроводных и слаботочных сетей, сейчас в причинах разбираются специалисты.