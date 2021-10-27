Отражающий региональные особенности рынка труда коэффициент изменится в Псковской области

12:37, 27 октября 2021, ПАИ

Вопрос установления на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области, рассмотрели члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

И. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев рассказал, что законопроект касается правового регулирования налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях Псковской области на основании патента. Согласно пункту 3 статьи 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации размер фиксированных авансовых платежей (1 200 рублей) подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год приказом Минэкономразвития, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации. В 2020-2021 годах размер регионального коэффициента не менялся.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за период с января по июнь 2021 года выдано 1 163 патента иностранным гражданам и переоформлено 189. Предположительно, за июль-декабрь текущего года будет выдано около 1000 патентов. Согласно проекту прогноза социально-экономического развития Псковской области в 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составляет 34 047 рублей, начисленная за январь-май – 32 657 рублей. Данным законопроектом предлагается установить размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в размере 1,979.

Авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составит 4 427 рублей, что приблизит величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 % от средней заработной платы российских граждан. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по налогу по сравнению с 2021 годом составит 206 рублей.

Сложившаяся ситуация в сфере трудовой миграции характеризуется как стабильная и контролируемая, отметил Сергей Логачев. По его словам, количество иностранных работников, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в регионе, составляет 1% от рабочей силы области и не оказывает негативного влияния на региональный рынок труда. В 2022 году прогнозируется выдача не менее 2 200 патентов для осуществления трудовой деятельности. Таким образом, сумма поступлений фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы, при условии работы 2 200 иностранных граждан в среднем в течение 9 месяцев, может составить около 87 654,6 тыс. рублей.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова рассказала, что проект закона рекомендуется принять в двух чтениях. Члены комитета поддержали предложение, законопроект будет рассмотрен на сессии регионального парламента.