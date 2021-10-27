Комитет по законодательству Псковского облсобрания поддержал идею о гимне региона на сессиях

14:26, 27 октября 2021, ПАИ

Внесение изменений в региональный закон «О Гимне Псковской области» поддержали члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Проект внесен председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым. По его мнению, гимн как официальный символ региона должен звучать не только на первой и последней сессиях, как предписывает действующее законодательство, но и на каждом пленарном заседании – перед началом работы и в завершение сессии.

«Закон правильный, изменения нужные. Прошу поддержать. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также поддерживает данную инициативу», - отметил председатель комитета по законодательству Алексей Севастьянов.

Члены комитета рекомендовали принять законопроект в двух чтениях. Отметим, действующее законодательство разрешает исполнять гимн области в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. В случае принятия законопроекта депутаты смогут совместно решить, в каком исполнении будет звучать гимн на сессиях областного Собрания.