Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в псковской Росгвардии

16:08, 27 октября 2021, ПАИ

В рамках комплекса мероприятий по предупреждению происшествий в сфере безопасности дорожного движения в региональном управлении Росгвардии прошла встреча личного состава с инспектором по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Пскову капитаном полиции Юлией Фёдоровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В начале мероприятия была изложена дорожно-транспортная ситуация в Пскове, рассказано о наиболее распространенных ДТП и нарушениях правил дорожного движения среди водителей и пешеходов.

Особое внимание было обращено на необходимость соблюдения требований ПДД и правил проезда и перехода пешеходных переходов.

Росгвардейцы смогли в живом диалоге задать интересующие их вопросы, отметили в пресс-службе.