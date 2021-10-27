Более 140 млн рублей направят на создание благоприятных условий для развития устойчивого туризма Пскова
Более 140 млн рублей направят на создание благоприятных условий для развития устойчивого туризма Пскова. Такое решение согласовали члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы сегодня, 27 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
В ходе заседания члены комитета обсудили муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков», реализация которой рассчитана на 2022-2027 годы.
На создание благоприятных условий для развития туризма и повышение туристического потенциала города в рамках программы будет выделено более 140 млн рублей. В частности, финансирование пойдёт на поддержку городского Центра туризма и творческих индустрий, разработку новых туристических маршрутов, расширение событийного календаря, информационное продвижение города. Также в рамках программы в 2022 году будет произведена реконструкция улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границы города Пскова.
«Город Псков, бесспорно, обладает колоссальной привлекательностью для туристов не только из России, но и зарубежья. Этот потенциал нужно поддерживать и развивать. Также, по моему мнению, необходимо обратить особое внимание на развитие инклюзивного туризма в нашем городе», – подчеркнул депутат Федор Постнов.
Отметим, в настоящее время Псков имеет более 300 историко-культурных памятников, 22 музея и выставочных зала, 2 театра, 2 концертных зала, 4 кинотеатра и 14 прочих объектов индустрии развлечений. К услугам гостей города предоставлены 20 туроператоров и 25 турагентов, более 140 предприятий общественного питания.
Наиболее популярными объектами историко-культурного наследия и культового зодчества для посещения являются Кремль, Троицкий собор, Псковский объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Покровская башня, Ольгинская часовня, Покровский комплекс, церковь Василия на Горке, церковь Николы со Усохи, Гремячая башня, музей Поганкины палаты.
В 2019 году 10 псковских храмов из 40 ныне действующих вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы».
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