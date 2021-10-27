Более 140 млн рублей направят на создание благоприятных условий для развития устойчивого туризма Пскова

16:58, 27 октября 2021, ПАИ

Более 140 млн рублей направят на создание благоприятных условий для развития устойчивого туризма Пскова. Такое решение согласовали члены комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы сегодня, 27 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В ходе заседания члены комитета обсудили муниципальную программу «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков», реализация которой рассчитана на 2022-2027 годы.

На создание благоприятных условий для развития туризма и повышение туристического потенциала города в рамках программы будет выделено более 140 млн рублей. В частности, финансирование пойдёт на поддержку городского Центра туризма и творческих индустрий, разработку новых туристических маршрутов, расширение событийного календаря, информационное продвижение города. Также в рамках программы в 2022 году будет произведена реконструкция улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границы города Пскова.

«Город Псков, бесспорно, обладает колоссальной привлекательностью для туристов не только из России, но и зарубежья. Этот потенциал нужно поддерживать и развивать. Также, по моему мнению, необходимо обратить особое внимание на развитие инклюзивного туризма в нашем городе», – подчеркнул депутат Федор Постнов.

Отметим, в настоящее время Псков имеет более 300 историко-культурных памятников, 22 музея и выставочных зала, 2 театра, 2 концертных зала, 4 кинотеатра и 14 прочих объектов индустрии развлечений. К услугам гостей города предоставлены 20 туроператоров и 25 турагентов, более 140 предприятий общественного питания.

Наиболее популярными объектами историко-культурного наследия и культового зодчества для посещения являются Кремль, Троицкий собор, Псковский объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Покровская башня, Ольгинская часовня, Покровский комплекс, церковь Василия на Горке, церковь Николы со Усохи, Гремячая башня, музей Поганкины палаты.

В 2019 году 10 псковских храмов из 40 ныне действующих вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы».