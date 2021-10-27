Актуальные вопросы развития регионального сельского хозяйства обсудил Михаил Ведерников с Дмитрием Патрушевым

17:43, 27 октября 2021, ПАИ

27 октября в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. На встрече также присутствовали заместители министра Оксана Лут, Елена Фастова, которые курируют разные направления сферы АПК, вице-губернатор Нинель Салагаева, а также представители Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники встречи обсудили текущую эпизоотическую ситуацию, а также основные показатели производства сельхозпродукции в регионе. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что сфере АПК Псковской области удалось сохранить хорошие показатели. Он особо отметил увеличение в регионе производства продукции АПК. Так, индекс сельхозпроизводства Псковской области в прошлом году составил 108,6%, в первом полугодии 2021 года — 107%, что превышает среднероссийский показатель.

В целом АПК Псковской области демонстрирует положительную динамику, отмечается рост производства скота и птицы. Кроме того, регион входит в тройку лидеров по производству свинины в Северо-Западном федеральном округе. Учитывая значимость животноводства для АПК области, особое внимание стороны уделили вопросам эпизоотического благополучия. Дмитрий Патрушев напомнил, что на федеральном уровне для этого сделано все необходимое, при этом важно на местах принимать своевременные меры.

Также было уделено внимание обсуждению информации Россельхознадзора о возможном факте сокрытия вспышки АЧС на одном из псковских предприятий. По поручению губернатора в регионе была начата соответствующая проверка, и в рамках рабочей встречи были представлены данные о действиях государственной ветеринарной службы области. По предложению Михаила Ведерникова для проведения проверок и разбирательства будет создана совместная комиссия с Министерством сельского хозяйства России. Со стороны администрации Псковской области ее возглавит губернатор Михаил Ведерников, со стороны министерства — заместитель министра Максим Увайдов. Также в состав комиссии войдут представители Россельхознадзора и подведомственного ветеринарного учреждения Минсельхоза России. Созданная межведомственная комиссия будет разбираться с произошедшим и после ноябрьских праздников приедет работать в наш регион.

Стороны также рассмотрели вопросы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и меры господдержки АПК. В 2020 году субъекту было предусмотрено 1,2 млрд рублей, весь объем средств был доведен до получателей. В текущем — освоение составляет 84,5%, что выше среднероссийского уровня.