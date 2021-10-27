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Общество

В соцсетях распространяют фейки о введенных ограничениях в Псковской области

В социальных сетях распространяют ложные сведения о введенных ограничениях в Псковской области, пишет официальный Telegram-канал региона.

Так, некоторые псковичи делятся информацией о том, без каких документов якобы нельзя будет выходить на улицу. Председатель комитета по социальной защите населения региона Ольга Евстигнеева отметила, что информация была подана некорректно, и добавила, что самоизоляция была введена с 25 октября по 7 ноября для всех граждан 65 лет и старше. А с 27 октября по 7 ноября – для всех неработающих граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

«То есть это требование распространяется только на эту категорию граждан. Если пенсионер старше 60 лет и он привит от коронавируса, то при выходе из дома с собой у него должен быть документ о вакцинации (или QR-код) и паспорт – чтобы подтвердить, что данные совпадают», - отметила Евстигнеева.

Напомним, что при режиме самоизоляции граждане могут покидать места проживания в случаях:

- обращения за получением медслуг и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

- совершения прогулок;

- выгула домашних животных;

- выноса мусора и так далее. С полным перечнем можно ознакомиться в Указе.

Добавим, что такие же документы (или справку о перенесенном коронавирусе) должны будут предоставить и посетители (старше 18 лет) общепита, аквапарков, бассейнов, фитнес-центров, учреждений культуры и развлечений.

Информацию о введенных в регионе ограничениях можно найти здесь.

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