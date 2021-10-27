Бренд презервативов Vizit пошутил над ФК «Спартак»

18:27, 27 октября 2021, ПАИ

Изготовитель презервативов под брендом «Vizit» в своём Twitter пошутил над проигравшим в 12-ом туре Российской Премьер лиги «Спартаком». Бизнесмены предложили футбольному клубу воспользоваться их продукцией.

«Напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам, как никому, сейчас нужна нормальная защита», – пошутил изготовитель.

Напомним, что «Спартак» проиграл 24 октября питерскому «Зениту» с разгромным счётом 1:7. Это самое крупное поражение футбольного клуба за всю историю Чемпионатов СССР и России.