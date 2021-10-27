Бренд презервативов Vizit пошутил над ФК «Спартак»
Изготовитель презервативов под брендом «Vizit» в своём Twitter пошутил над проигравшим в 12-ом туре Российской Премьер лиги «Спартаком». Бизнесмены предложили футбольному клубу воспользоваться их продукцией.
«Напишите, куда отправить ящик презервативов. Вам, как никому, сейчас нужна нормальная защита», – пошутил изготовитель.
Напомним, что «Спартак» проиграл 24 октября питерскому «Зениту» с разгромным счётом 1:7. Это самое крупное поражение футбольного клуба за всю историю Чемпионатов СССР и России.
Как часто вы пишите от руки?
Волонтёры «Единой России» помогут псковским медикам во время пиковой нагрузки в связи с коронавирусом
Юные великолукские музыканты стали участниками программы «Вундеркинды» на телеканале «Пятница»
Актуальные вопросы развития регионального сельского хозяйства обсудил Михаил Ведерников с Дмитрием Патрушевым