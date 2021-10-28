День бабушек и дедушек празднуется 28 октября

07:00, 28 октября 2021, ПАИ

28 октября в России празднуют день бабушек и дедушек, пишет calend.ru.

Традиции празднования уже имеет День матери, День отца, а также День братьев и сестер, День дочери и День сыновей.

В России этот праздник отмечается с 2009 года, а дата 28 октября выбрана из-за того, что у древних славян в конце октября отмечались осенние деды – праздник, который был призван укрепить связь с предками и объединить все поколения.

В разных странах День бабушек и дедушек празднуют в разные дни – но везде одинаково поздравляют этих членов семьи.