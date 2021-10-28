На 83% загружен коечный фонд в Псковской области

10:20, 28 октября 2021, ПАИ

В Псковской области коечный фонд загружен на 83 %. Об этом сообщила главврач Псковской областной инфекционной больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко на брифинге в медиацентре ПАИ 28 октября.

Она напомнила, что полторы недели назад в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом граждан коечный фонд в медучреждениях Псковской области был расширен до 1 035 мест.

Анастасия Повторейко отметила, что в Псковской городской больнице установили дополнительные койки для долечивания – туда переводят тех пациентов, кто уже перестал выделять ковид, но всё ещё нуждается в нахождении под наблюдением врачей. Такие своевременно принятые меры позволили стабилизировать ситуацию в коечном фонде, подчеркнула она.