Эксперт из Уфы высоко оценила работу сотрудников Псковской инфекционной больницы

10:27, 28 октября 2021, ПАИ

Доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Алена Бурганова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 28 октября рассказала о впечатлениях от медработников Псковской областной инфекционной больницы.

«Уже с этапа приемного отделения в псковской инфекционке идет сортировка, пациентами занимаются, подключаются все специалисты, - отметила Алена Бурганова. – Все делается для пациентов, врачи постоянно находятся в работе, не жалея себя».

Также эксперт рассказала, что коронавирус является респираторной инфекцией, которая мутирует и изменяет свойства.

«Человек может болеть повторно, и, к сожалению, иммунная реакция у всех разная. Эпидемиологи и не прогнозируют снижения. Нам остается жить вместе с заболеванием», - добавила Алена Бурганова.

Напомним, врачи Башкирского государственного медицинского университета находятся в Пскове для обмена опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией.