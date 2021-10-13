В Псковскую областную инфекционную больницу приехала бригада специалистов из Уфы
В Псковскую областную инфекционную больницу приехала бригада специалистов во главе с профессором Антоном Тюриным из Башкирского государственного медицинского университета, пишет Telegram-канал «Псковские новости» со ссылкой на главного врача учреждения Анастасию Повторейко.
Традиция обмена опытом через приглашения в регионе медэкспертов высокого класса родилась еще в 2020 году.
Напомним, в псковской инфекционке уже работают врачи, которые оканчивали БГМУ.
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