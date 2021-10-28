В Псковской области узаконили сельский туризм

13:45, 28 октября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в региональный закон «О туристской деятельности в Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова пояснила, что федеральный закон № 132-ФЗ с 1 января 2022 года дополняется новым понятием - «сельский туризм». Деятельность по оказанию услуг в сфере сельского туризма будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

Проектом закона области предлагается закрепить сельский туризм как одно из приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Псковской области; отнести к полномочиям органа исполнительной власти области в сфере туризма полномочие по реализации мер по поддержке сельского туризма.

Для Псковской области сельский туризм является одним из перспективных и динамично развивающихся. На сегодняшний день насчитывается более 60 объектов, подпадающих под понятие сельского туризма, в различных районах области.