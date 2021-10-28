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Общество

Внесены изменения в закон «О наградах Псковской области»

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в закон «О наградах Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 28 октября.

В документ внесены дополнения, позволяющие награждать почётной грамотой губернатора области не только трудовые коллективы организаций, но и творческие. Предусмотрены исключительные случаи награждения медалью «За заслуги перед Псковской областью» лиц, достойных указанного уровня награды, а также возможность присвоения этой награды без выплаты единовременного государственного пособия в размере 50 000 рублей (для должностных лиц, которым в соответствии с действующим федеральным законодательством запрещено получать денежные выплаты при награждении наградами субъектов Российской Федерации). 

Расширяется перечень оснований для присвоения звания «Заслуженный меценат Псковской области» - теперь его смогут получить граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в сферах науки, здравоохранения, спорта, создания, модернизации и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

По аналогии с медалью «За заслуги перед Псковской областью» из статьи 13.5 Закона о наградах исключается лимит на вручение в течение календарного года почетного знака «За заслуги перед Псковской областью».

Кроме того, законопроектом к единообразию приводится количество званий «Заслуженный работник средств массовой информации Псковской области», «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области», «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области», которые могут быть присвоены в течение календарного года (увеличивается до 10 по аналогии со званием «Заслуженный педагогический работник»).

С инициативой внести данные изменения выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

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