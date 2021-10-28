Состав согласительной комиссии по бюджету Псковской области расширят

13:57, 28 октября 2021, ПАИ

В Псковской области расширят состав согласительной комиссии по бюджету. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Представителям всех фракций областного Собрания будет предоставлена возможность войти в состав согласительный комиссии, создаваемой для рассмотрения законопроекта об областном бюджете. Соответствующие изменения в закон «О бюджетном процессе в Псковской области» подготовил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике и утвердил депутатский корпус на 2-й сессии регионального парламента.

В действующей редакции документа определено, что согласительная комиссия создаётся в количестве 10 человек из равного числа представителей Собрания и администрации области. Такой расклад был актуален в прошлом созыве регионального парламента с пятью политическими фракциями. В VII созыве политическое представительство партий увеличилось до шести, в связи, с чем возникла необходимость паритетного изменения количества участников согласительной комиссии, как со стороны законодательного органа, так и от исполнительной власти.

Кроме того, в закон внесён ещё ряд изменений в соответствии с новыми положениями Бюджетного кодекса РФ.