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В Псковской области лётчики учатся бомбометанию и боевым стрельбам

В полку военно-транспортной авиации в Псковской области проходят сборы экипажей, которые выполняют практическое бомбометание и боевые стрельбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В мероприятии участвуют экипажи из авиационных частей, дислоцированных в Тверской, Псковской и Ивановской областях. В первый день сборов они посетили теоретические и практические занятия по подвеске учебных бомб П-50Т и заряжанию авиационной пушки ГШ-23. Особое внимание уделялось технике безопасности при выполнении практического бомбометания и выполнении стрельб.

Во время сборов летчикам предстоит выполнить полеты на боевое применение, поразить наземные цели условного противника на полигоне. Также они выполнят задачи по обозначению точки прицеливания для последующего десантирования воздушного десанта.

Полеты на практическое бомбометание и боевые стрельбы считаются самыми сложными и уникальными среди задач военно-транспортной авиации.

Сборы проводятся для подготовки летного состава к выполнению задач по предназначению и поддержания высокого уровня натренированности и боеготовности экипажей.

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