На 50% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области
Псковская область преодолела порог в 50% плана вакцинации без учета ревакцинированных. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По словам главы региона, предстоит сделать еще многое для победы над вирусом. «Но мы на правильном пути», - подчеркнул губернатор.
191 908 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19. Первый компонент прививки сделали 203 347 жителей региона. Всего использовано 79,8 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 57 165 человек, 48 659 пациентов выздоровело, 897 человек умерло.
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