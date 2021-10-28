На 50% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

16:37, 28 октября 2021, ПАИ

Псковская область преодолела порог в 50% плана вакцинации без учета ревакцинированных. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, предстоит сделать еще многое для победы над вирусом. «Но мы на правильном пути», - подчеркнул губернатор.

191 908 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19. Первый компонент прививки сделали 203 347 жителей региона. Всего использовано 79,8 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 57 165 человек, 48 659 пациентов выздоровело, 897 человек умерло.