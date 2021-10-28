Началась видеотрансляция пресс-конференции о состоянии ресторанов и отелей в период пандемии

17:04, 28 октября 2021, ПАИ

Сегодня, 28 октября, в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с президентом Федерации рестораторов и отельеров России, общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорем Бухаровым.

О том, как работать и развиваться бизнесу сферы гостеприимства в коронавирусную эпоху, как повысить уровень сервиса в отелях и ресторанах, и многом другом рассказывает Игорь Бухаров.