Началась видеотрансляция пресс-конференции о состоянии ресторанов и отелей в период пандемии
Сегодня, 28 октября, в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция с президентом Федерации рестораторов и отельеров России, общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства Игорем Бухаровым.
О том, как работать и развиваться бизнесу сферы гостеприимства в коронавирусную эпоху, как повысить уровень сервиса в отелях и ресторанах, и многом другом рассказывает Игорь Бухаров.
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Началась видеотрансляция пресс-конференции о состоянии ресторанов и отелей в период пандемии