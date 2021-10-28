Начался ремонт спортплощадки у печорского Центра помощи детям
Начался ремонт спортивной площадки на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорах. На ремонт и закупку нового оборудования из областного бюджета было выделено более 2,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Уже начались работы по приведению в нормативное состояние помещения для хранения спортивного инвентаря, а также трибун. Согласно техническому заданию, планируется устройство ограждения площадки и монтаж нетравмоопасного покрытия.
Производится закупка оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Планируется поставка оборудования для командных видов спорта, полосы препятствий и детского игрового комплекса. На территории соцучреждения будет оснащена и велопарковка.
Директор центра Вера Печникова отметила, что устройство современной спортивной площадки — актуальный для учреждения вопрос. «Занятость и здоровье детей являются приоритетом для нас. Новая площадка позволит заниматься спортом круглый год. В нашем центре проживают ребята от трех до восемнадцати лет. И нам очень хочется, чтобы появилось такое место, где всем было бы комфортно с пользой проводить свое время», — добавила руководитель соцучреждения.
Также отметим, что в текущем году завершен ремонт фасада здания учреждения.
Добавим, что Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляет свою деятельность с 1956 года. Здесь специалисты занимаются социальной реабилитацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказывает содействие в их дальнейшем жизнеустройстве.
Напомним, решение об обустройстве современной и безопасной спортивной и игровой площадки принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Печорский район в феврале прошлого года и дал соответствующие поручения профильным региональным комитетам.
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