Начался ремонт спортплощадки у печорского Центра помощи детям

17:48, 28 октября 2021, ПАИ

Начался ремонт спортивной площадки на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорах. На ремонт и закупку нового оборудования из областного бюджета было выделено более 2,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Уже начались работы по приведению в нормативное состояние помещения для хранения спортивного инвентаря, а также трибун. Согласно техническому заданию, планируется устройство ограждения площадки и монтаж нетравмоопасного покрытия.

Производится закупка оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Планируется поставка оборудования для командных видов спорта, полосы препятствий и детского игрового комплекса. На территории соцучреждения будет оснащена и велопарковка.

Директор центра Вера Печникова отметила, что устройство современной спортивной площадки — актуальный для учреждения вопрос. «Занятость и здоровье детей являются приоритетом для нас. Новая площадка позволит заниматься спортом круглый год. В нашем центре проживают ребята от трех до восемнадцати лет. И нам очень хочется, чтобы появилось такое место, где всем было бы комфортно с пользой проводить свое время», — добавила руководитель соцучреждения.

Также отметим, что в текущем году завершен ремонт фасада здания учреждения.

Добавим, что Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляет свою деятельность с 1956 года. Здесь специалисты занимаются социальной реабилитацией детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказывает содействие в их дальнейшем жизнеустройстве.

Напомним, решение об обустройстве современной и безопасной спортивной и игровой площадки принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Печорский район в феврале прошлого года и дал соответствующие поручения профильным региональным комитетам.