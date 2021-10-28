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Политика

В Думе предложили выравнивать социальную сферу по всей стране

Госдума в первом чтении приняла федеральный бюджет на 2022-2024 годы. Фото сайт Государственной Думы

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 28 октября, рассмотрела и приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022–2024 годы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ.

Вячеслав Володин отметил, что бюджет является важнейшим инструментом для достижения целей развития страны. 

Председатель Госдумы обратил внимание на разницу между бюджетной обеспеченностью регионов и проблему сохранения трудовых ресурсов в субъектах РФ.

Володин также отметил, что на сегодняшний день разница между Москвой и другими городами в РФ существенная. По его мнению, необходимо добиваться того, чтобы качество медицины, образования и других сфер жизни по всей стране не отличалось от столицы. В частности, можно было бы экстраполировать опыт Дальнего Востока, связанный с процентной ставкой по ипотеке, на другие регионы, считает чиновник. 

«Было бы правильно привязать это к заработной плате и с учетом этого корректировать ставку. Тогда у людей, где заработная плата меньше, будут те же возможности в решении жилищного вопроса», – сказал председатель Государственной Думы.

Эти вопросы, по его мнению, необходимо обсуждать в том числе в ходе рассмотрения бюджета. «Хотелось бы, чтобы наши новые комитеты как можно быстрее приступили к своей работе, вырабатывая предложения через законодательные решения», – сказал Вячеслав Володин.

«Мы вместе с Правительством отвечаем за конечный результат», – заключил председатель ГД.

 

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