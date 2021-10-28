В Великих Луках проверяли ношение масок

23:00, 28 октября 2021, ПАИ

Вчера, 27 октября, в Великих Луках прошел очередной рейд по местам скоплений людей с целью проверки соблюдения масочного режима. Об этом сегодня сообщила районная газета «Великолукская правда. Новости». Роспотребнадзор совместно с представителями администрации и сотрудниками полиции посетили ТЦ «Рубин», «Алмаз», магазин «Хороший» по проспекту Октябрьскому и остановку у моста через реку Ловать.



«Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной. С целью снижения рисков заражения великолучан в Великих Луках проводятся рейды по соблюдению противоэпидемиологических мер. Также мы проводим профилактические беседы с представителями ТЦ, общепита и тех мест, где наблюдается большое скопление людей.

Наша цель не составить протокол и привлечь к ответственности, а позаботиться о здоровье людей», - прокомментировал начальник территориального отдела Роспотребнадзора в городе Великие Луки Максим Максимов.



Участники рейда отметили, что сейчас люди стали более сознательными, больше половины ходит в масках, но есть и отдельные люди, которые игнорируют ношение СИЗ в общественных местах.

«Наши рейды будут продолжаться. Хочется призвать горожан прививаться и соблюдать масочный режим», - сказал по итогам рейда председатель комитета потребительского рынка Администрации города Великие Луки Виктор Тамгин.