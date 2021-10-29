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Общество

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом, который был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году, с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания, сообщает calend.ru.

Но история даты, отмечаемой сегодня, началась в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией, а в 2006-м была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот день. В организацию входит более 3,5 тысячи индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран. Это ученые, научные организации и общества по борьбе с инсультом.

Инсульт – состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг из-за закупорки артерии или излития крови через разрыв стенки сосуда происходит повреждение или гибель нервных клеток; это быстро развивающееся нарушение мозгового кровообращения, с одновременным повреждением ткани мозга и расстройством его функций.

Факторы, которые могут спровоцировать инсульт, – повышенное артериальное давление, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, ожирение, отсутствие физической активности, курение и избыточное употребление алкоголя. Этот недуг остается одной из главных причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России. По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 млн человек в год во всем мире. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то в настоящее время около трети случаев приходится на людей в трудоспособном возрасте (25-50 лет).

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