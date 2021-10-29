Результаты проверки по некачественному оборудованию стадиона у школы №17 станут известны к 16 ноября

09:22, 29 октября 2021, ПАИ

Вопрос о недобросовестном выполнении работ по строительству пришкольного стадиона на территории средней школы №17 рассмотрели члены комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы в ходе заседания, которое состоялось в четверг, 28 октября, под председательством Григория Стороненкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Думы.

Как пояснила директор школы Светлана Алексеева, в декабре прошлого года подрядчиком были произведены основные работы: строительство футбольного поля, игровой площадки, установка ограждения по периметру ФОКОТ, укладка резинового покрытия. При этом строительные работы были выполнены подрядчиком с многочисленными нарушениями.

После вмешательства в ситуацию члена Совета Федерации Елены Бибиковой и Главы Пскова Елены Полонской основная часть недоделок была устранена, но некоторые из них остаются не устраненными до сих пор. Так, подрядчиком было принято решение сначала уложить в зоне тренажеров резиновое покрытие, и только после этого установить сами тренажеры.

В результате установки тренажеров резиновое покрытие было повреждено, а вокруг каждого из них оказалась забетонированная поверхность. Такая ситуация является травмоопасной, поэтому руководством школы было решено во второй учебной четверти начать проводить уроки физкультуры на обновленном стадионе, за исключением зоны тренажеров, которая по-прежнему остается недоступной и для школьников, и для местных жителей.

Представитель компании-подрядчика сообщил, что замена резинового покрытия вокруг тренажеров будет произведена в ближайшее время при условии плюсовой и сухой погоды. В свою очередь представитель Контрольного управления администрации города проинформировала депутатов, что в настоящее время сотрудники Управления проводят проверку по данному объекту строительства. Результаты проверки станут известны к середине ноября.

После обсуждения члены думского комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать Контрольному управлению предоставить им результаты проверки в срок до 16 ноября.