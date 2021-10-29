Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 1,5 млн направят на укладку покрытия спортплощадки на Воеводы Шуйского в Пскове

Вопрос увеличения финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» на сумму 1 млн 486 тысяч рублей согласовали депутаты Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 58-й сессии, которая проходит 29 октября.

Соответствующие изменения внесены в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт уточнила, что средства будут направлены на укладку резинового покрытия спортивной площадки возле дома № 9 на улице Воеводы Шуйского.

Инклюзивные профессиональные уличные тренажеры для занятия спортом установил городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, который является партнером проекта ЕR 78 «Распространение здорового образа жизни» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

Всего средства бюджета города увеличены на 23,6 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как часто вы пишите от руки?

Проголосовать >>>

29 октября 2021

Владельцы новых iPhone получат терабайт интернет-трафика от Tele2
29 октября 2021

Нарушителей масочного режима не выявили в псковских автобусах
29 октября 2021

Госинспекция труда: Работодатели не имеют права заставлять псковичей трудиться в нерабочие дни
29 октября 2021

Россияне смогут оформить электронные дубликаты 19 документов
29 октября 2021

Почти 600 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
29 октября 2021

904 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
29 октября 2021

Что общего у псковского мишки Тедди и американского президента
29 октября 2021

Ещё 289 человек заразились COVID-19 в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...