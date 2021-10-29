Почти 1,5 млн направят на укладку покрытия спортплощадки на Воеводы Шуйского в Пскове

10:38, 29 октября 2021, ПАИ

Вопрос увеличения финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» на сумму 1 млн 486 тысяч рублей согласовали депутаты Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 58-й сессии, которая проходит 29 октября.

Соответствующие изменения внесены в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт уточнила, что средства будут направлены на укладку резинового покрытия спортивной площадки возле дома № 9 на улице Воеводы Шуйского.

Инклюзивные профессиональные уличные тренажеры для занятия спортом установил городской комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, который является партнером проекта ЕR 78 «Распространение здорового образа жизни» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов.

Всего средства бюджета города увеличены на 23,6 млн рублей.