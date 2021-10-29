На усиление безопасности в образовательных учреждениях Пскова выделят дополнительные средства

12:33, 29 октября 2021, ПАИ

Более 1 млн рублей дополнительно выделят на усиление безопасности в образовательных учреждениях Пскова. Такие изменения внесли депутаты Псковской городской Думы в местный бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

На сессии 29 октября депутаты единогласно поддержали предложение увеличить финансирование муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Дополнительные деньги будут направлены на приобретение и установку оборудования системы тревожной сигнализации в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, центре психолого-педагогической медицинской и социальной помощи города Пскова.

Также средства выделят на установку ограждения территории детского сада № 29.