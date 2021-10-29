Пешеходный переход может появиться под Крестовским путепроводом в Пскове

15:45, 29 октября 2021, ПАИ

В Пскове под Крестовским путепроводом может появиться пешеходный переход. Об этом заявил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

По словам Бориса Елкина, в ближайшее время у железнодорожных путей построят забор и жителям Завокзалья сложнее будет попадать на работу и до общественного транспорта.

«На Завокзалье есть пешеходный переход, но он не предназначен для маломобильных групп населения, - отметил Елкин. – Нужен полноценный пешеходный переход, который будет удовлетворять потребности всех жителей. За счёт городского бюджета мы это реализовать не сможем, поэтому будем просить об этом у РЖД».