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Общество

Средняя ставка по ипотеке в сентябре снизилась до 7,73%

Средняя ставка по ипотечным кредитам в сентябре 2021 года снизилась до 7,73%. Соответствующие данные следуют из статистики ЦБ РФ от 29 октября. 

По сравнению с августом ставка снизилась на 0,05%. Срок выплаты ипотечных кредитов по данным за сентбярь составляет в среднем 20 лет и почти семь месяцев. 

С начала года в России всего было выдано почти 1,4 млн ипотечных кредитов, что на 20% больше, чем год назад. Объем выданных за этот период кредитов превысил 4 трлн рублей, что на 41% превышает показатель прошлого года. Общий объем просроченной задолженности за сентябрь 2021 года снизился на 3% по сравнению с августом — до 69,5 млрд рублей.

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