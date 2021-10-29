Юлия Лысова избрана координатором молодёжных парламентов Северо-Запада

17:07, 29 октября 2021, ПАИ

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова будет координировать деятельность молодёжных парламентов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Открытое голосование за её кандидатуру состоялось на первом заседании обновлённого состава Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ восьмого созыва, которое прошло в дистанционном формате посредством видео-конференц-связи.

«С соседями по Северо-Западу мы давно и хорошо знакомы, и хотя практически во всех регионах, как и в нашей области, сейчас идёт активная фаза формирования новых составов молодёжных парламентов, я уверена, что общий настрой на сотрудничество сохранится», - прокомментировала своё избрание Юлия Лысова.

Она напомнила, что ранее Псковским областным Собранием депутатов по инициативе Молодёжного парламента были внесены изменения в Устав Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, дающие правовые основания для привлечения к работе ассоциации членов региональных молодёжных парламентов.

«Я рада, что сейчас во время заседания в Госдуме эту идею коллеги активно поддержали. «К сожалению, пандемийные годы не позволили нам пока собраться на базе ПАСЗР, но я думаю, что начало уже положено и это будет хорошим стартом нашего совместного пути», - отметила Юлия Лысова.

Представитель Псковской области в Молодёжном парламенте при Госдуме также рассказала о других итогах прошедшего заседания: обновилась его структура, сформированы рабочие органы и избран новый председатель – им стал Дмитрий Шатунов, который, как напомнила Юлия Лысова, этим летом приезжал в Псковскую область для участия в первом слёте молодёжных советов муниципальных образований, организованном Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов.