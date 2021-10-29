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Общество

С 30 октября для посещения объектов Псково-Изборского музея понадобится два документа

Фото Юрия Яковлева

С 30 октября вход на объекты Псково-Изборского объединенного музея-заповедника для лиц старше 18 лет возможен только при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

QR-код можно получить:

- после вакцинации;

- медотвод + ПЦР-тест (действует 24 часа);

- после недавно перенесенного заболевания COVID-19 (действует в течение 6 месяцев с даты выздоровления).

Лица до 18 лет могут посещать музей в обязательном сопровождении взрослого, при этом QR-код несовершеннолетним не требуется.

Для иностранных граждан основанием для входа на объекты музея является наличие ПЦР-теста (действует 24 часа) и документа, удостоверяющего личность (паспорт иностранного гражданина).

Для граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, основанием для входа на объекты музея является медицинский документ, подтверждающий факт установления медицинских противопоказаний и заверенный в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации, а также наличие ПЦР-теста (действует 24 часа).

Объекты и филиалы Псково-Изборского объединенного музея-заповедника открыты для посетителей и работают по временным правилам. 

Можно посетить постоянные экспозиции и временные выставки музея с экскурсионной группой при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия. Посещение образовательных, культурных и интерактивных мероприятий также осуществляется при предъявлении QR-кода.

Если отсутствие QR-кода не позволяет посетить музей по ранее приобретенным билетам, будет осуществлен возврат средств за их покупку.

Вход на прилежащую к объектам музея территорию (территория Псковского кремля, внутренний двор Палат Постниковых и пр.) свободный и не требует предъявления QR-кода.

Музей осуществляет регулярную полную санитарную обработку помещений в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора и Министерства культуры РФ.

Дорогие посетители, обезопасьте себя и гостей музея: на входе в музей, пожалуйста, пройдите процедуру измерения температуры бесконтактным способом и предъявите QR-код; в музее используйте индивидуальные средства защиты (маски/респираторы), соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра и следуйте обозначенному маршруту осмотра.

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