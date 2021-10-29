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Общество

Центр добровольчества открылся в Порхове

Еще один муниципальный центр добровольчества открылся в Псковской области. 29 октября площадка для организации и поддержки волонтерского движения в регионе начала свою работу в Порховском районе, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Центр расположился в здании районного центра детского творчества. Здесь специалисты будут оказывать поддержку волонтерским отрядам и организациям, социальному проектированию, помогать в проведении мероприятий. Для активистов района центр станет местом для неформального общения и развития навыков.

В день открытия глава Порховского района Юрий Семенов и председатель центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев подписали соглашение об открытии муниципального представительства Регионального ресурсного центра добровольчества. Михаил Васильев пожелал порховскому центру много активных молодых людей, которые хотят что-то изменить к лучшему. «Команда 2018» готова помогать в создании качественных проектов для того, чтобы привлекать дополнительные грантовые средства», — подчеркнул он.

В августе-сентябре 2021 года муниципальные центры добровольчества были открыты в Пыталовском, Себежском, Невельском и Псковском районах. В ноябре площадки заработают еще в Стругокрасненском районе и поселке Тямша Псковского района. Планируется, что в общей сложности до конца года в регионе будут открыты 16 волонтерских центров. Это стало возможным благодаря победе Псковской области в 2020 году во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». На развитие инфраструктуры поддержки добровольчества регион получил федеральную поддержку в размере около 7,5 млн рублей.

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