Погорельцы из Печор нуждаются в помощи

18:27, 29 октября 2021, ПАИ

22 октября ПАИ сообщило, что загорелся дом № 49 на улице Юрьевская в Печорах. Пожар привел к плачевным результатам: две квартиры, находившиеся на втором этаже, сгорели полностью. А две квартиры первого этажа непригодны для жилья, так как у них нет крыши, а через потолок можно смотреть на небо. Об этом сегодня пишет газета «Печорская правда».

С собственницей одной из квартир, Татьяной Тимофеевой, у семьи которой этот пожар отнял все, корреспонденты встретились в редакции газеты «Печорская правда».

​Татьяна - мать-одиночка, воспитывающая пятилетнюю дочь. Вот что она рассказала:

«3 месяца назад я купила квартиру в этом доме. Я - сирота и инвалид II группы. Когда находилась в интернате, то копила деньги на жилье с инвалидной пенсии. Жилье от интерната мне не полагалось, так как в 2 года меня удочерили. Но потом, уже в 19 лет, я ушла от приемных родителей жить в интернат для взрослых. Мне начислялась инвалидная пенсия, и я ее откладывала, чтобы купить себе жилье. Материнский капитал за рождение ребенка мне также не полагался, потому что на первого ребенка его стали давать только с 2018 года, а у меня дочка родилась в 2017. Поэтому со своей пенсии по копеечке я откладывала на жилье. Первое жилье я купила на улице Ленина в доме № 14. Потом это жилье пошло на расселение. Нам выдали квартиры. Так как у меня пенсия 14 000 и 500 рублей - детских, мне было тяжело, образовались долги. Мне пришлось продать квартиру и купить в этом же доме на первом этаже поменьше, за которую дешевле платить за услуги. Я радовалась: дом сухой, теплый, нам все нравилось. Мы прожили в нем 3 месяца. И вот…

22 октября после обеда я была дома вместе с дочерью. Ко мне зашла подруга Марина со своими детьми. И вдруг, она выглянула в окно и кричит: «У вас горит второй этаж!». Она вывела детей во двор, вернулась ко мне и говорит: «Хватай, все, что сможешь!». Мы забрали документы, деньги, компьютер и в чем были, выскочили на улицу».



- В каком состоянии ваше жилье сейчас?

- Моя квартира полностью непригодна для жилья. Восстановить её невозможно: второй этаж сгорел, потолка и крыши, соответственно, нет, а стены распилены при тушении пожара. Все имущество либо сгорело, либо испортилось при тушении. Мы остались на улице совершенно без всего.



- Где вы сейчас живете?

- Я на месяц сняла квартиру с мебелью. Через месяц я должна буду её освободить.



- А где живут семьи из других сгоревших квартир?

- Соседка уехала с тремя детьми в Эстонию. Ей от работы выделили жилье. Сосед Дмитрий в этой квартире не жил – он купил её на материнский капитал на будущее для детей, а Андрей живет у матери.



- Какие у вас планы на будущее?

- Я не знаю, что делать… У меня много лет ушло на то, чтобы скопить на маленькую квартирку. Я отказывала себе во всем. А теперь мы с дочкой… Я боюсь…



- Нужна ли вашей семье помощь?

- Очень нужна. Любая.



- Как вам можно оказать помощь? Установлен ли у вас сбербанк онлайн?

- Да. Мне можно перечислить деньги по номеру телефона 89532484778 Татьяна Викторовна Т. или связаться со мной в контакте. Моя страничка: Татьяна Тимофеева (Афонина), будем благодарны за любую помощь.



У дочки 30 размер обуви, размер одежды 128-134, у меня - 50 размер.



От редакции газеты «Печорская правда»: на Руси издавна людям, попавшим в беду, помогали всем миром. Давайте будем соблюдать традиции и поможем этой семье. Если 3000 человек перечислит всего по 250 рублей, то у семьи появится шанс встретить зиму в своем жилье. Не пройдите мимо чужой беды!