В Псковском филиале академии ФСИН в честь дня образования учебного заведения наградили лучших сотрудников

18:53, 29 октября 2021, ПАИ

В актовом зале Псковского филиала академии ФСИН состоялось праздничное мероприятие по случаю 29-летия учебного заведения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Начальник Псковского филиала академии Александр Сысоев поздравил личный состав с праздником, поблагодарил ветеранов в лице первого руководителя учебного заведения генерал-майора внутренней службы Ивана Волчкова и председателя совета ветеранов вуза Степана Тунчика, а также сотрудников Псковского филиала академии за самоотверженный и добросовестный труд, и пожелал всем здоровья и успехов в служебной деятельности.

Лучшие сотрудники образовательной организации были награждены благодарственными письмами и ценными подарками ФСИН России и Псковской городской думы, почетными грамотами Академии и благодарностями УФСИН России по Псковской области, медалями «За отличие в службе».

Сотрудники посмотрели концерт, включавший в себя вокальные и хореографические номера, подготовленные творческим коллективом Псковского филиала академии. Порадовал своим выступлением взвод барабанщиц.

Праздничное мероприятие проходило с учетом мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.