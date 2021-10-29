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В Псковском филиале академии ФСИН в честь дня образования учебного заведения наградили лучших сотрудников

Лучшие сотрудники образовательной организации были награждены. Фото пресс-службы академии ФСИН

В актовом зале Псковского филиала академии ФСИН состоялось праздничное мероприятие по случаю 29-летия учебного заведения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Начальник Псковского филиала академии Александр Сысоев поздравил личный состав с праздником, поблагодарил ветеранов в лице первого руководителя учебного заведения генерал-майора внутренней службы Ивана Волчкова и председателя совета ветеранов вуза Степана Тунчика, а также сотрудников Псковского филиала академии за самоотверженный и добросовестный труд, и пожелал всем здоровья и успехов в служебной деятельности.

Лучшие сотрудники образовательной организации были награждены благодарственными письмами и ценными подарками ФСИН России и Псковской городской думы, почетными грамотами Академии и благодарностями УФСИН России по Псковской области, медалями «За отличие в службе».

Сотрудники посмотрели концерт, включавший в себя вокальные и хореографические номера, подготовленные творческим коллективом Псковского филиала академии. Порадовал своим выступлением взвод барабанщиц.

Праздничное мероприятие проходило с учетом мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

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