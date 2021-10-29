Останкинская башня окрасилась в поддержку заявки Москвы на ЭКСПО
В России стартовала кампания в поддержку заявки Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти»
Сегодня завершился прием заявок от кандидатов. Помимо Москвы, за право проведения ЭКСПО в 2030 году поборются: корейский Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд.
Город-победитель объявят в июне 2023 года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как часто вы пишите от руки?
26 октября 2021
Ангела Меркель получила уведомление об окончании полномочий на посту канцлера Германии
24 октября 2021
Россия и Украина передали друг другу останки солдат Красной армии, погибших в годы ВОВ