Останкинская башня окрасилась в поддержку заявки Москвы на ЭКСПО

20:27, 29 октября 2021, ПАИ

В России стартовала кампания в поддержку заявки Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти»

Сегодня завершился прием заявок от кандидатов. Помимо Москвы, за право проведения ЭКСПО в 2030 году поборются: корейский Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд.

Город-победитель объявят в июне 2023 года.