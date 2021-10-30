Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ постоянно пишут от руки

15:36, 30 октября 2021, ПАИ

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Сегодня шариковая ручка празднует день рождения: 133 года назад был зарегистрирован патент. В современном мире ручки и карандаши активно используются разве что в школе. Псковское агентство информации представляет итоги опроса, которые показывают, насколько часто наши зрители и читателей пишут от руки.

37,8 % участников опроса ввиду своей трудовой деятельности постоянно пишут от руки. Доверяют бумаге свои мысли и планы чуть меньше 22 %. Чуть больше 27 % берут ручку в руки только при необходимости. 8,6 % от руки ставят только подпись и делают пометки на полях, а около 5 % вообще забыли, как правильно держать ручку в руке.

Согласно неофициальным исследованиям, 50 % россиян пишут каждый день, 30 % делают это каждую неделю, 14 % – несколько раз в месяц, а 6 % могут делать перерывы протяжённостью более месяца. При этом показатели варьируются в зависимости от занятости респондентов.

Каждый день пишут от руки 61 % учащихся и 57 % занятых россиян. В то же время среди пенсионеров этот показатель составляет 36 %, а среди неработающих респондентов он ещё ниже — 25 %.

Похожим образом россияне оценивают изменения своего почерка: у 43 % он изменился в худшую сторону и всего у 7 % — в лучшую. Остальные 50 % не заметили никаких изменений.

Подавляющее большинство россиян (83 %) считают навык чистописания важным в современном обществе. Убеждены в его бесполезности лишь 1 % участников исследования. И практически все (97 %) выступают за необходимость обучать детей навыкам аккуратного письма. Категорически с этим не согласны опять же 1 % респондентов. В целом 91 % считают, что обучение чистописанию положительно влияет на интеллектуальное развитие детей.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто – достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.