«Зелёного света» в реализации планов пожелал автомобилистам Александр Котов

12:51, 31 октября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов автотранспортных предприятий региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что в последнее воскресенье октября традиционно чествуют работников автотранспортного комплекса. По его словам, это огромная профессиональная команда, обеспечивающая бесперебойную деятельность важнейшего сектора экономики, влияющего на все сферы жизни.

«Автомобиль был и остаётся самым востребованным, а для жителей отдалённых территорий нашего региона зачастую единственно доступным видом транспорта – неслучайно 80 процентов автобусных маршрутов в области признаны социально значимыми. Без надёжного функционирования автомобильной отрасли невозможно развитие промышленности и сельского хозяйства, строительства, торговли и туризма, решение социальных проблем», — подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что и профессионалы, и любители заинтересованы в том, чтобы автомобильный транспорт был в первую очередь безопасным. Спикер областного Собрания пожелал автомобилистам безаварийных поездок, удачи на дорогах, здоровья и «зелёного света» при реализации намеченных жизненных планов.