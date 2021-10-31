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Общество

День автомобилиста празднуется 31 октября

День работников автомобильного транспорта, или День автомобилиста, отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября. В этом году праздник пришёлся на 31-е число, сообщает calend.ru.

Он ведёт начало с советских времён. Праздник впервые отмечали в 1976 году. В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но традиция празднования Дня автомобилиста в странах осталась.

В этот день можно поздравлять не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий.

История первого автомобиля началась в 1768 году вместе с созданием паросиловых машин, способных перевозить человека. В 1806 году появились первые машины, приводимые в движение двигателями внутреннего сгорания. В 1885 году был создан используемый сегодня газолиновый, или бензиновый, двигатель внутреннего сгорания.

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