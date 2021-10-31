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Общество

Псковичам рассказали, где можно привиться «Спутником-лайт»

Вакцина «Спутник-лайт» есть в наличии в пунктах вакцинации в ТЦ «Простория», «Акваполис», «Империал», об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Отмечается, что привиться вакциной «Спутник-лайт» могут граждане, которые переболели COVID-19 (спустя 6 месяцев), а также те, кто ранее прививался от коронавируса. При себе необходимо иметь QR-код в телефоне или распечатанном виде с госуслуг, о прохождении вакцинации или подтверждении перенесенного заболевания.

Если такого кода на руках нет, но гражданин официально переболел коронавирусом (обращался в медучреждение и находился под наблюдением врачей) или вакцинировался, но по какой-то причине не получил код – медработники будут проверять сведения через запись в регистре. Операторы, которые смогут проверить эту информацию, работают с 10.00 до 15.00. При подтверждении данных гражданину поставят именно эту прививку.

Отличие вакцины «Спутник-лайт» от других в том, что она является однокомпонентной. Это значит, что для полноценной прививки нужно поставить всего один укол, а не два, как с другими вакцинами.

В пунктах вакцинации также проводится вакцинация от гриппа и вакцинация первым и вторым компонентом вакциной от ковид «Спутник-V». Медицинские специалисты просят граждан обращаться за прививкой не позднее, чем за 30 минут до закрытия пунктов вакцинации, так как необходимо учитывать время для размораживания вакцины и наблюдение после вакцинации в течение 30 минут.

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