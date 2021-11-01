Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область по уровню безработицы занимает 34-е место в России

Скриншот инфографики исследования РИА Новостей.

Из 85 субъектов Российской Федерации по уровню безработицы Псковская область находится на 34-м месте. Об этом сообщают РИА новости. 

Уровень безработицы в регионе в июне – августе 2021 года составил 4,1%, что на 2,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За год количество безработных уменьшилось на 7,8 тысячи человек. В среднем на поиск работы в II квартале 2021 года псковичи тратили 7,4 месяца. 

В целом число безработных россиян по итогам июня – августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,7% и составило 3,45 миллиона человек. Эксперты считают, что по мере адаптации к новым экономическим реалиям ситуация в сфере занятости начала улучшаться.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

01 ноября 2021

Диггер и сокольничий из Москвы помогли псковскому приюту для бездомных животных
01 ноября 2021

915 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
01 ноября 2021

На 43% выросла динамика прививочной кампании в Псковской области
01 ноября 2021

Псковичи продолжили искать 100 долларов от «Орла и решки» даже после обнаружения тайника
01 ноября 2021

Ставшего героем видеоролика областной филармонии мальчика ищут в Пскове
01 ноября 2021

Самый высокий индекс цитируемости присвоен ПАИ
01 ноября 2021

Псковичи нашли 100 долларов от «Орла и Решки» ещё до выхода шоу
01 ноября 2021

Александр Котов поздравил судебных приставов региона с профессиональным праздником

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...