Псковская область по уровню безработицы занимает 34-е место в России

09:58, 01 ноября 2021, ПАИ

Из 85 субъектов Российской Федерации по уровню безработицы Псковская область находится на 34-м месте. Об этом сообщают РИА новости.

Уровень безработицы в регионе в июне – августе 2021 года составил 4,1%, что на 2,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За год количество безработных уменьшилось на 7,8 тысячи человек. В среднем на поиск работы в II квартале 2021 года псковичи тратили 7,4 месяца.

В целом число безработных россиян по итогам июня – августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 1,7% и составило 3,45 миллиона человек. Эксперты считают, что по мере адаптации к новым экономическим реалиям ситуация в сфере занятости начала улучшаться.