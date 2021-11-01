Началась видеотрансляция брифинга о формировании мобилизационного резерва
1 ноября в медиацентре ПАИ проходит брифинг о формировании мобилизационного резерва.
Спикером выступает заместитель военного комиссара Псковской области Сергей Смирнов.
Напомним, что жители Пскова могут заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Граждане, желающие заключить контракт о пребывании в резерве, могут подать заявление в военный комиссариат муниципального образования в соответствии с положением о порядке пребывания граждан РФ в мобилизационном людском резерве, утверждённым постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2015 года № 933.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Где проводите нерабочие дни?
01 ноября 2021
Эксперт рассказал о риске госпитализации при коронавирусе у людей с больными сосудами
01 ноября 2021
Псковичи продолжили искать 100 долларов от «Орла и решки» даже после обнаружения тайника