С 1 ноября меняется график вывоза ТКО в Стругокрасненском районе

12:35, 01 ноября 2021, ПАИ

С 1 ноября меняется график вывоза ТКО в Стругокрасненском районе, сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром».

Вывоз контейнеров в СП «Марьинская волость» будет производиться по следующим дням:

- деревня Марьино (7 шт. по 1,1 куб. м) - среда, воскресенье еженедельно;

- деревня Щир (5 шт. по 1,1 куб. м) - вторник, воскресенье еженедельно.

В деревне Вейтлус СП «Новосельская волость» вывоз контейнера (1 шт. 1,1 куб. м) на улице Центральной будет производиться еженедельно по субботам.