С 1 ноября меняется график вывоза ТКО в Стругокрасненском районе
С 1 ноября меняется график вывоза ТКО в Стругокрасненском районе, сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром».
Вывоз контейнеров в СП «Марьинская волость» будет производиться по следующим дням:
- деревня Марьино (7 шт. по 1,1 куб. м) - среда, воскресенье еженедельно;
- деревня Щир (5 шт. по 1,1 куб. м) - вторник, воскресенье еженедельно.
В деревне Вейтлус СП «Новосельская волость» вывоз контейнера (1 шт. 1,1 куб. м) на улице Центральной будет производиться еженедельно по субботам.
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