«Экопром» опубликовал график работы с 1 по 7 ноября

12:44, 01 ноября 2021, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО – филиал ООО «Экопром» опубликовал график работы в период с 1 по 7 ноября 2021 года.

Прием физических лиц в данный период в центре обслуживания клиентов не осуществляется. Все необходимые вопросы и документы можно отправить на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru или оставить в почтовом ящике у двери центра.

Вывоз ТКО у физических и юридических лиц в эти дни будет производиться по установленным графикам, без изменений.

Оставить заявки на вывоз ТКО можно по телефонам:

- 8 (8112) 20-17-99 (Псков)

- 8(81153) 6-94-28 (Великие Луки)

или по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru.

Для юридических лиц заявки на вывоз принимаются через закрепленного менеджера.