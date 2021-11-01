«Экопром» опубликовал график работы с 1 по 7 ноября
Региональный оператор по обращению с ТКО – филиал ООО «Экопром» опубликовал график работы в период с 1 по 7 ноября 2021 года.
Прием физических лиц в данный период в центре обслуживания клиентов не осуществляется. Все необходимые вопросы и документы можно отправить на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru или оставить в почтовом ящике у двери центра.
Вывоз ТКО у физических и юридических лиц в эти дни будет производиться по установленным графикам, без изменений.
Оставить заявки на вывоз ТКО можно по телефонам:
- 8 (8112) 20-17-99 (Псков)
- 8(81153) 6-94-28 (Великие Луки)
или по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru.
Для юридических лиц заявки на вывоз принимаются через закрепленного менеджера.
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