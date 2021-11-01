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Общество

Российский бизнес освободили от проверок в нерабочие дни

Бизнес в России освободили от контрольно-надзорных проверок в нерабочие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

В инструкции Министерства для предпринимателей отмечается, что «в нерабочие дни проверку проводить нельзя. Вам надо зафиксировать факт прихода инспекторов. Жалобу направить в Генпрокуратуру и Минэкономразвития России. Так как орган контроля должен осуществлять мероприятия с учётом графика работы контролируемых лиц».

В случае дистанционной работы предприятия и отсутствия сотрудников в офисах орган контроля может провести только документарную проверку, то есть «без личного контакта с контролерами», уточняется в инструкции.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что если в нерабочие дни не была произведена проверка, то органы вправе завершить её в первый рабочий день. В этом случае проверка пройдет всего за один день, вместо запланированных первоначальных десяти.

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