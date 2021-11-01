Водитель ВАЗа скончался в больнице после ДТП с грузовиком в Псковском районе

19:46, 01 ноября 2021, ПАИ

Водитель ВАЗ-2112 скончался в больнице после столкновения с грузовиком на автодороге Псков – Гдов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Напомним, ДТП произошло 1 ноября. Автомобили ГАЗ-3309 и ВАЗ-2112 двигались в попутном направлении в сторону Гдова. Грузовик остановился для совершения поворота в деревню Струково. Водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением, в результате чего ВАЗ врезался в ГАЗ-3309, после чего произошло опрокидывание грузовика. Водителя ВАЗа зажало в кабине. Прибывшие спасатели деблокировали пострадавшего при помощи гидравлического инструмента и передали медикам.