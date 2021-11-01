Ученик псковской школы разработал комплекс по управлению электроэнергией

21:53, 01 ноября 2021, ПАИ

Финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена», ученик 11-го физико-математического класса Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов презентовал полноценный аппаратно-программный комплекс, способный отслеживать происхождение электроэнергии, использовать и хранить её, управлять потоками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Школьник принимал участие в «Большой перемене» в номинации «Создавай будущее». «Основная идея проекта Microgrid – решение вопроса оптимизации потребления ресурсов за счёт децентрализации многопрофильных энергетических ячеек (домохозяйство, малый бизнес) и внедрение технологий Big Data для полноценного трекинга всех участников торгов», – рассказал Олег Михайлов.

Такая идея пришла благодаря исследовательской работе в сфере дизайн-мышления и анализу существующих проблем в энергетике, пояснил финалист.

«Обязательно поеду в «Артек» для дальнейшего продолжения работы в этой и смежных областях», – подчеркнул псковский школьник.

Финалист добавил, что ему было очень интересно принимать участие в конкурсе, поскольку он смог пообщаться с другими ребятами и профессионалами.